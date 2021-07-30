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قال الدكتور محمد أبوالعلا القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، إن جميع الناصريين الكبار كانوا في حالة حزن، نتيجة الخلاف على اللائحة بعد وفاة قائد الحزب ضياء الدين داود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، أن سلوكيات بعض من يدعون أنهم ناصريون تسببت في تأزيم الموقف بالحزب، لافتا إلى أن الناصري الحقيقي يضع مصلحة حزبه فوق كل اختلاف.

وتابع القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، أن الجدل حول اللائحة حسم من قبل محكمة الاستئناف التي حكمت بأن يتولى محمد أبوالعلاء أعمال الحزب إلى حين عقد المؤتمر، مشيرًا إلى أنه يجوب المحافظات الآن لتجميع الأعضاء القدامى أو ضم أعضاء جدد بعدما شاهدوا صورة الزعيم جمال عبدالناصر تسيطر على الأجواء خلال ذكرى ثورة يوليو.

وأشاد أبوالعلا بالتطورات التي شهدتها تونس ضد حركة النهضة الإخوانية، والتي أفضت إلى القرارات التي أتخذها الرئيس التونسي قيس سَعِيد، مضيفا إلى أن تونس تسير على خطى مصر، وثورة 30 يونيو التي خرج فيها الشعب وأعلن رفضه للإخوان.