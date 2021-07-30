رسالة كهربا لجمهور الأهلي بعد ثلاثية أسوان

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وجه محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك عقب مباراة أسوان في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان كهربا، نجح في إحراز الهدف الأول للأهلي، في مرمى أسوان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر، من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب «كهربا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«الحمدلله على المكسب..إن شاء الله القادم أفضل وشكرا لجمهور أعظم نادي في الكون على الدعم»