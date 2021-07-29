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يرى معتز إينو، نجم النادي الأهلي السابق، أن الثنائي طارق حامد، لاعب خط وسط نادي الزمالك ومحمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، كانا يستحقان التواجد مع المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«طارق حامد ومحمد شريف، كانا يستحقا التواجد مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، خاصة أننا لدينا عجز في خط الوسط والهجوم»، مضيفا:«كان من الممكن أن يضم الجهاز الفني للمنتخب أي من الثنائي على حساب أحمد حجازي أو محمود الونش».

وأضاف :«في النهاية شوقي غريب، له وجهة نظره الفنية ويجب أن نحترمها”، مضيفًا :»الثلاثي محمد الشناوي وحجازي والونش، ظهروا بمستوى جيد مع المنتخب في الأولمبياد، وكان لهم دور كبير في الوصول إلى دور الثمانية«.