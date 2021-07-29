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تقرير: الصفقة تمت .. «شومورودوف» إلى روما

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تقرير: الصفقة تمت .. «شومورودوف» إلى روما تقرير: الصفقة تمت .. «شومورودوف» إلى روما

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أنهى فريق روما اتفاقه مع جنوى بشأن ضم المهاجم الأوزبكي إلدور شومورودوف، حسبما ذكرت عدة تقارير صحفية الليلة، مع تحديد موعد للكشف الطبي يوم الاثنين القادم.

كانت المفاوضات بالفعل في مرحلة متقدمة للغاية وتم وضع التفاصيل النهائية هذا المساء.

أوضحت سكاي إيطاليا أنها ستكون صفقة استعارة مع التزام بالشراء في نهاية الموسم.

تبلغ تكلفة الصفقة 17.5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 2.5 مليون يورو، وبذلك يصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 20 مليون يورو.

وسيحتفظ جنوى بنسبة 10% من أي بيع مستقبلي للاعب من جانب روما.

بلغ شومورودوف 26 عامًا الشهر الماضي وسجل ثمانية أهداف في 31 مباراة بالدوري الإيطالي مع أول موسم له بالكرة الإيطالية، لكنه شارك أساسيًا في 16 مباراة فقط من تلك المباريات.

لمع اللاعب بشكل كبير في نهاية الموسم الماضي في السيريا أي، وسجل خمسة أهداف في آخر ست مباريات.

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