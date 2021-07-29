رئيس تونس للمكلف بوزارة الداخلية: أنت مُطالب بضمان استمرارية الدولة

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه «لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل كما يسعى الفاسدون في الخفاء ويظهرون ما لا يبطنون وكفى عبثًا بالدولة».

وأضاف سعيد في توجيهات إلى رضا غرسلاوي المكلف بإدارة وزارة الداخلية، بعد أدائه اليمين الدستورية الخميس: «أنت الآن مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، أنت أديت اليمين بناءً على الفصل 89 من الدستور، وهذا دليل على أنني أحترم الدستور عكس الاتهامات الموجهة من البعض بأنه لم يتم احترام الدستور».

وتابع: «أقول لكم وللعالم أجمع إنني حريص على تطبيق الدستور وحريص أكثر منهم على ضمان الحقوق والحريات، إذ لم يتم اعتقال أي شخص، أو حرمان أي شخص من حقوقه، وإنما يتم تطبيق القانون بكل حسم، ونعمل بكل ثقة نستمدها من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة أبرزها الأحد الماضي، عندما اضطُررتُ لاتخاذ إجراءات استثنائية استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور حفاظًا على الحقوق والحريات».

وأفاد بأنه «ليعلم الجميع، حتى من أدوا اليمين أمامي للأسف، أن الدولة ليست دمية تحركها خيوط من وراء الستار من اللوبيات والفاسدين، الدولة مؤسسات ومرافق قومية تعمل لخدمة الجميع في إطار الدستور والقانون، وقد اقتضت الأحوال في هذه الظروف التاريخية أن أتخذ إجراءات استثنائية ضمانًا للحقوق والحريات وضمانًا لاستمرارية الدولة، وليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون ونعلي القانون الأعلى على القانون الأسفل».

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه سبق أن «درَّستُ الحقوق والحريات في إطار القانون والدستور واحترام حقوق الإنسان، لأجيال متعاقبة لأكثر من 3 عقود في كليات الحقوق بتونس، واليوم لا يمكن أن أتنكر لما درَّسته لهذه الأجيال، وليطمئن الجميع في تونس على الحقوق والحريات، وليعلموا أنني حريص عليها أكثر منهم بكثير».