محمد رمضان يتعاون مع ميشيل موروني في كليب جديد

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كشف الفنان محمد رمضان، عن تعاونه في كليبه الجديد مع الفنان الإيطالي ميشيل موروني، ومن المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة في دبي.

ونشر رمضان صورة له برفقة الفنان الإيطالي موروني، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«ترقبوا الفيديو الموسيقي القادم مع ميشيل مروني ثقة..الله..نجاح ..محمد...رمضان MR1».

على الجانب الآخر، عُرض للفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي «موسى»، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.