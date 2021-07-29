«العربي للتكنولوجيا التطبيقية» تحقق 9 مراكز على مستوى الجمهورية

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حققت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية التسعة مراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020-2021.

وقال بيان صحفي الخميس، إن قائمة الأوائل ضمت كل من يوسف عادل ابراهيم والذي حقق المركز الأول بحصوله على مجموع 684 بنسبة 97.7% و الطالب عبد الرحمن عصام عبد الستار بالمركز الثانى و الطالب محمود إيهاب منصور في المركز الثالث وحقق الطالب محمد محمود عبد العزيز المركز الرابع وجاء في المركز الخامس كلا من عبدالغفار موسى عبد الغفار و احمد اسامة عبد السميع كما فاز كلا من الطالب يوسف وجيه يوسف والطالب ابراهيم خالد عبد الستار بالمركز السابع والطالب زياد نبيل عبد العزيز فقد حقق المركز العاشر.

وأعرب المهندس سالم السيد نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بهذا الانجاز، مؤكدا على أن تحقيقه اثبتت أهمية الفكرة في تطوير التعليم الفني، وأن مدرسة العربي تقدم عدد كبير من المميزات لطلابها بالاضافة إلى تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام التأهيل والجدارات والاعتماد على معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن الطلاب تحصل على شهادة مصرية معتمدة ومؤهله بشكل احترافي لسوق العمل، الى جانب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات العربي وتمنح ايضا مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وأعرب الطالب يوسف عادل إبراهيم أول الجمهورية عن سعادته بتحقيق المركز الأول انه صاحب قرار دخول مدرسة العربي بهدف الدراسة العملية والحصول على فرصة عمل أيضا قائلا: أنه من أول دفعة دخلت إلى المدرسة التي تم افتتاحها منذ ثلاث سنوات، وكان هدفه هو دخول كلية الهندسة متمنيا من الله أن يكلل تعبه بالنجاح والتفوق لخدمة المجتمع ونهضة الصناعة والاقتصادي المصرى.