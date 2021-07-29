رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب الصيدلة

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شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الصيدلية، والتي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وجرى الحفل بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد القاضي نقيب الصيادلة بالمحافظة، والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشؤون الطلاب، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.

ورحب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج- في بداية كلمته- بضيوف الحفل، معرباً عن سعادته بالاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من كلية الصيدلة، والتي تضم ٣٨٦ طالبا وطالبة.

ووجه رئيس الجامعة، شكره لأولياء الأمور على مجهودهم مع ابنائهم وتحملهم الرحلة الشاقة، كما وجه رسالة شكر لاعضاء هيئة التدريس بالكلية على مجهوداتهم ودورهم في تخريج تلك الدفعة الاستثنائية التي واجهت العديد من التحديات بسبب جائحة كورونا، متمنياً للخريجين دوام التوفيق والنجاح والإستمرار في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.

وأعرب الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، عن سعادته بالاحتفال بتخريج جيل جديد من الصيادلة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال سنوات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وصولاً لهذه اللحظات السعيدة، مقدماً تهنئة خاصة للخريجين، داعيا أن يكون الطموح والتميز ضمن أهدافهم المستقبلية، وأن تتجلي مساهماتهم في مجال تطوير صناعة الدواء في مصر.

وأدى طلاب الدفعة الثالثة من كلية الصيدليه قسم الأطباء أمام نقيب الصيادلة والحضور، كما تم تكريم الطلاب الخريجين خلال فعاليات الحفل.