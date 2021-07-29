تشميع مركزين طبيين وضبط 414 علبة دواء مجهولة في كوم أمبو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت حملات تفتيش مديرية الصحة بأسوان، بنطاق مركز كوم أمبو برئاسة الدكتور إسلام شمروخ، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة هبة سيد إسماعيل، مدير إدارة العلاج الحر، من تشمييع مركزين طبيين غير مرخصين لأمراض النساء والولادة بالشمع الأحمر، وتحريز المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات، وقيدها بأرقام جنح أمن دولة طوارئ لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.

وتمكنت الحملة من ضبط (414) علبه دواء بإجمالي (972) وحدة دوائيه متنوعة منها أدوية مهربة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزاره الصحة، وأدوية محظور تداولها وكميات أخرى غير صالحة للاستعمال.

وشارك في الحملة كل من الدكتور مصطفى الأسمر والدكتور مصطفى الصغير، مأموري الضبط القضائي، وسحر مصطفى مكي، باحثة بإدارة العلاج الحر.