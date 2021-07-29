وفاة 3 أشخاص في اصطدام قطار بسيارة ملاكي بالسنبلاوين

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أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها مساء اليوم أنه في تمام الساعة 18:15 أثناء مسير قطار 341/2552 إكسبريس القاهرة / الزقازيق / المنصورة بكم 46.900 بين برقين / السنبلاوين بخط القاهرة / شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة عبرت سيارة ملاكي رقم د ط ف 6471 السكة فجأة من مكان غير معد للعبور وتم الاصطدام بها وحدوث محاشرة مع الجرار مما نتج عنه وقوع 3 وفيات.

وقد تم رفع السيارة ثم انتظام حركة القطارات على الخط في تمام الساعة 18:45 مساء اليوم.

وناشدت هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بقواعد المرور وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور على خطوط السكك الحديدية، حفاظاً على أرواحهم وحفاظاً على انتظام مسير القطارات.