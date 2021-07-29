رئيس مجلس السيادة في السودان: تشتت القوى السياسية سبب إخفاقات الفترة الانتقالية

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الخميس، إن الإخفاقات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية «ناتجة عن تشتت القوى السياسية، وعدم التفافها حول جسم واحد للقيادة».

جاء ذلك خلال لقاء عقده البرهان مع وفد اللجنة المشتركة لإصلاح قوى الحرية والتغيير التي تتقاسم السلطة مع الجيش في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل 2019.

وأكد رئيس المجلس السيادي السوداني «ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير، وكافة قوى الثورة لإخراج البلاد من أزماتها».

كما شدد على أهمية «عدم إقصاء أي من مكونات الحرية والتغيير وقوى الثورة»، كما نقل بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانبه، قال مقرر اللجنة الفنية المشتركة لإصلاح الحرية والتغيير، عادل المفتي، إن اللقاء الذي حضره 16 من مكونات قوى الحرية والتغيير، يأتي بعد قبول مبادرة حزب الأمة القومي الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع على «العمل المشترك دون إقصاء لأي من مكونات الحرية والتغيير».

وأكد المفتي أنه تم التوافق على العمل «من أجل إصلاح منظومة قوى الحرية والتغيير، وضم كافة قوى الثورة الحية ولجان المقاومة، والعودة إلى منصة التأسيس وتجويد إدارة مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية».

وقال إن الاجتماع أكد «ضرورة قيام المؤتمر التأسيسى لقوى الحرية والتغيير، باستصحاب مبادرة العقد الاجتماعى الجديد، التي طرحها حزب الأمة القومي وإصلاح الوثيقة الدستورية».