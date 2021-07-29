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فخر الدين بن يوسف يصل الإسكندرية وينتظم في معسكر الإسماعيلي

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فخر الدين بن يوسف يصل الإسكندرية وينتظم في معسكر الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف يصل الإسكندرية وينتظم في معسكر الإسماعيلي

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انتظم التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، في معسكر الفريق المقام بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة اليوم الخميس، عقب انتهاء أزمة إقامته .

و قام الجهاز الإداري بالنادي الاسماعيلي بإنهاء كافة إجراءات عودة المهاجم التونسي، وذلك عقب عودته القنصلية التونسية للعمل وانتهاء فترة إجازة عيد الأضحى.

و توجه المهاجم التونسي، إلى مدينة الإسكندرية فور وصوله إلى ، ليلتحق بمعسكر الدراويش الجاري الآن ضمن استعدادات الفريق لعودة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز، ضمن مؤجلان الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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