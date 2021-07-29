فخر الدين بن يوسف يصل الإسكندرية وينتظم في معسكر الإسماعيلي

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انتظم التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، في معسكر الفريق المقام بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة اليوم الخميس، عقب انتهاء أزمة إقامته .

و قام الجهاز الإداري بالنادي الاسماعيلي بإنهاء كافة إجراءات عودة المهاجم التونسي، وذلك عقب عودته القنصلية التونسية للعمل وانتهاء فترة إجازة عيد الأضحى.

و توجه المهاجم التونسي، إلى مدينة الإسكندرية فور وصوله إلى مصر، ليلتحق بمعسكر الدراويش الجاري الآن ضمن استعدادات الفريق لعودة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز، ضمن مؤجلان الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.