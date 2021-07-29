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هيرتا برلين يفوز على ليفربول 4-3 ..

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هيرتا برلين يفوز على ليفربول 4-3 ..فيديو هيرتا برلين يفوز على ليفربول 4-3 ..

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تمكن فريق هيرتا برلين الألماني من تحقيق الفوز على ليفربول بنتيجة 4-3 في إطار المواجهات الاستعدادية بعودة المنافسات المحلية في الكرة الأوروبية.

وجاء اهداف الفريق الألماني عن طريق سانتياجو أسكاسييار وسوت سردار وستيفان يوفيتيتتش هدفين في الدقائق 21، 31، 66، 80، فيما سجل للريدز كلاً من ساديو ماني في الدقيقة 37 وتاكومي مينامينو عند الدقيقة 42 بالإضافة إلى شامبرلين 88.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في الشوط وتمكن من صناعة هدف بطريقة مميزة كما ظهر السنغالي ساديو ماني بشكل جيد إلى جانب عودة المدافه الهولندي فان دايك.

المصرى اليوم

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