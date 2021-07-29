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الرياض.. القبض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها

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الرياض.. القبض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها الرياض.. القبض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

الرياض.. القبض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام عامل في تطبيقات التوصيل بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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