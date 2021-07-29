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التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

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في تجربته الودية الثانية خلال معسكر بلغاريا

التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مع نظيره أبويل القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022م.

وسعى البرازيلي "مانو" المدير الفني لنادي النصر، إلى تجربة جميع اللاعبين في ودية أبويل القبرصي اليوم من أجل تجهيز الجميع للموسم المقبل.

حيث بدأت المباراة بتشكيلة مؤلفة من : نواف العقيدي في حراسة المرمى ، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبوبكر.

وفي الدقيقة 63 من المباراة أجرى المدرب عددًا من التبديلات على تشكيلة الفريق:

وليد عبدالله، حمد آل منصور، فونيس موري، نايف الماس ، عبدالعزيز العلاوي،عبدالمجيد الصليهم ، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، خليل العبسي، عبدالفتاح ادم، محمد مران.

وكان النصر تغلب على بانديف أكاديميا بهدفين لهدف وديًا ضمن معسكر العالمي المقام في بلغاريا من أجل التحضير للموسم الجديد.

التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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