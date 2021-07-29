"صحة حائل" تنفذ 1391 جولة رقابية خلال عيد الأضحى المبارك

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لرصد سلوكيات الأفراد والمؤسسات للالتزام بتطبيق احترازات كورونا

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 1391 جولة رقابية خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، لرصد السلوكيات من الأفراد والمؤسسات للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا.

وتفصيلاً؛ نفذت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، 1209 جولة رقابية، كما نفذت إدارة الالتزام بصحة حائل 182 جولة رقابية، وأصدرت عدد 16 مخالفة شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة.

‏يُذكر أن صحة حائل، بالتعاون مع إمارة وأمانة منطقة حائل، أطلقت حملة توعوية للمجتمع للتشديد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس ‫كورونا خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى بث عددٍ من المواد والرسائل التوعوية والانفوجرافيك عبر حساب صحة حائل، تهدف إلى توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا وعن أهمية أخذ اللقاح.صحة حائل وزارة الصحة