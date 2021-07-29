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ضبط بانجو و4 قطع سلاح مع 4 عاطلين في أسوان

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ضبط بانجو و4 قطع سلاح مع 4 عاطلين في أسوان ضبط بانجو و4 قطع سلاح مع 4 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الخميس ، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 650 جراما من مخدر البانجو و4 قطع سلاح ناري.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها، وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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