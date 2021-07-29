فريق طبي بسوهاج الجامعي يستأصل ورما يزن 15 كيلو من فتاة عمرها 20 عامًا

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تمكن فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي، من استئصال ورم ضخم وزنه 15 كيلو جرام من مبيض فتاة تبلغ من العمر ٢٠ عاماً، وذلك بعد ترددها على عيادة الجراحة العامة .

وصرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، أن العملية الجراحية استغرقت ٦ ساعات من العمل المتواصل، حيث تم استئصال الورم الضخم من المبيض مع الحفاظ على باقي الأعضاء الباطنية المجاورة له، والأوعية الدموية الحيوية المحيطة به، وتم خروج المريضة بسلام إلى القسم الداخلي وهي الآن بصحة جيدة وتخضع للعلاج مابعد العملية.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية بقسم الجراحة العامة والأورام بعد توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية، حيث تخدم المستشفي الجامعي قطاع عريض من المرضي والمترددين عليها من محافظات الصعيد المختلفة لتلقي العلاج أو إجراء مثل هذه الجراحات المعقدة التي تحتاج إلى دقة ومهارة في اجراؤها.

وأوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفى سوهاج الجامعي، أنه تم التعاون بين الفريق الجراحي وفريق التخدير لإجراء تلك العملية الجراحية، وذلك بعد مناظرة الحالة والكشف عليها بالعيادة الخارجية للجراحة وتجهيزها للعمليات، مؤكدًا أن المستشفى على استعداد كامل لتلقي مثل هذه الحالات المعقدة ومساعدتها لما تملكه من كوادر طبية مؤهلة ومدربة.