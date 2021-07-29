أخبار عاجلة

بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو) -
«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فريق طبي بسوهاج الجامعي يستأصل ورما يزن 15 كيلو من فتاة عمرها 20 عامًا

Print
فريق طبي بسوهاج الجامعي يستأصل ورما يزن 15 كيلو من فتاة عمرها 20 عامًا فريق طبي بسوهاج الجامعي يستأصل ورما يزن 15 كيلو من فتاة عمرها 20 عامًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي، من استئصال ورم ضخم وزنه 15 كيلو جرام من مبيض فتاة تبلغ من العمر ٢٠ عاماً، وذلك بعد ترددها على عيادة الجراحة العامة .

وصرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، أن العملية الجراحية استغرقت ٦ ساعات من العمل المتواصل، حيث تم استئصال الورم الضخم من المبيض مع الحفاظ على باقي الأعضاء الباطنية المجاورة له، والأوعية الدموية الحيوية المحيطة به، وتم خروج المريضة بسلام إلى القسم الداخلي وهي الآن بصحة جيدة وتخضع للعلاج مابعد العملية.
وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية بقسم الجراحة العامة والأورام بعد توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية، حيث تخدم المستشفي الجامعي قطاع عريض من المرضي والمترددين عليها من محافظات الصعيد المختلفة لتلقي العلاج أو إجراء مثل هذه الجراحات المعقدة التي تحتاج إلى دقة ومهارة في اجراؤها.
وأوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفى سوهاج الجامعي، أنه تم التعاون بين الفريق الجراحي وفريق التخدير لإجراء تلك العملية الجراحية، وذلك بعد مناظرة الحالة والكشف عليها بالعيادة الخارجية للجراحة وتجهيزها للعمليات، مؤكدًا أن المستشفى على استعداد كامل لتلقي مثل هذه الحالات المعقدة ومساعدتها لما تملكه من كوادر طبية مؤهلة ومدربة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور)

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور)

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021