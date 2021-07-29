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بياناً نارياً من الأهلي حول البيان المشترك مع أون سبورت والزمالك

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بياناً نارياً من الأهلي حول البيان المشترك مع أون سبورت والزمالك بياناً نارياً من الأهلي حول البيان المشترك مع أون سبورت والزمالك

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أصدر النادي الأهلي بياناً صحفياً اليوم، تناول خلاله ما أثير في البيان الثلاثي الذي تم أصداره صباحاً بين قنوات أون تايم سبورت والأهلي والزمالك وأكد على اتجاهه لحفظ حقوقه القانونية ضد عدد من مقدمي البرامج.

وجاء في البيان «مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقًا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادى أو الخروج عن سياساته».

وأضاف «وبناءً عليه فإن ما جاء فى البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة».

وواصل «لا سيما أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه، خاصة أن هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسئولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة. في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عن الآخرين».

المصرى اليوم

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