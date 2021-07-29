معتز إينو: فرجاني (بص لمصلحته)..والزمالك لن يقف عليه

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك لن يقف على التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم والذي انتقل إلى صفوف نادي الدحيل القطري.

وأعلن نادي الدحيل القطري، تعاقده مع فرجاني ساسي، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة إنتقال لاعب حر.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الكرة أصبحت فلوس، وفرجاني ساسي، (بص) لمصلحته وتأمين مستقبله، لذلك قرر الإنتقال لصفوف الدحيل وعدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء».

وأضاف :«الزمالك، نادي كبير ولن يقف على الرحيل اللاعب التونسي، ولذلك يجب على مسؤولي النادي الأبيض، البحث عن التعاقد مع لاعب بديل ليعوض رحيل فرجاني ساسي».