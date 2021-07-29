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أستاذ موارد مائية يعلن الأسباب الخفية التي أدت لفشل إثيوبيا في الملء الثاني

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أستاذ موارد مائية يعلن الأسباب الخفية التي أدت لفشل إثيوبيا في الملء الثاني أستاذ موارد مائية يعلن الأسباب الخفية التي أدت لفشل إثيوبيا في الملء الثاني

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا لم تستطيع ان تحقق الملء الثاني للسد الإثيوبي، وما حدث هو تخزين كميات هامشية من المياه، مشيرًا إلى أن أديس أبابا كانت تسعى لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، وقامت بتخزين 2.9 مليار مرت مكعب.

وتابع «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن فشل أديس أبابا في الملء ال ثاني للسد الإثيوبي، حدث بعد التأكد من وجود الكثير من الاخطاء في جسم السد، خلاف ظهور تصدعات وشكوك كبيرة حول معامل امان السد، مضيفًا أن الشركة الايطالية المنفذة للسد طالبت من الأإثيوبي تأجيل الملء الثاني للعامل المقبل، ولكن أديس أبابا من اجل الحفاظ على ماء الوجه، اعلنت بأنها حققت الملء الثاني، رغم أنا ما حققته من تخزين للمياه شيء رمزي للغاية.

ولفت إلى أن كل مياه الفيضان ستأتي إلى والسودان، والمؤشرات تدل على ان موسم الفيضان سيكون غزيز، وبإذن الله تستطيع مصر تخزين كميات كبيرة من المياه.

وأشار إلى أن هناك فساد مالي وإداري حول السد الإثيوبي، مما أدى لانتحار مدير السد الإثيوبي، خوفًا من افتضاح أمر الفساد المالي والإداري.

المصرى اليوم

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