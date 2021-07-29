مصرع 3 أشخاص في تصادم قطار مع سيارة ملاكي بالدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 3 أشخاص في الدقهلية مصرعهم، اليوم في تصادم قطار بسيارة ملاكي أثناء مرورها على مزلقان أمام خط سير القطار ولم يتمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من اهالي قرية طرانيس العرب دائرة المركز بتصادم قطار «المنصورة- الزقازيق» بسيارة ملاكي أثناء مرورها على المزلقان أثناء مرور القطار، ما تسبب في توقف حركة القطارات لمدة ساعتين .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وشرطة النقل والمواصلات وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام القطار القادم من المنصورة ومتجه إلى الزقازيق، بسيارة ملاكي ماركة «تويوتا» تحمل لوحات معدنية رقم (د ط ف ٦٤٧١) اثناء عبورها المزلقان بصورة عشوائية اثناء مرور القطار وعدم التزام سائقها بإشارات التوقف مما أدى إلى اصطدم القطار بالسيارة وبداخلها ثلاث اشخاص توفوا في الحال نتيجة زحف القكار بالسيارة على القضبان مسافة كبيرة حتى تمكن سائق القطار من التوقف

وأكدت مصادر بمستشفى ااسنبلاوين العام أن ضحايا الحادث هم بكر جوده، ومحمود الديب وشقيقة السيد الديب.

وانتقلت شرطة النقل والمواصلات وقيادات مركز السنبلاوين لرفع اثار الحادث، وإعادة حركة القطارات

تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق .