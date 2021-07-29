نبيلة الصباح: مسابقة فادية السعد العلمية تستقطب الكفاءات من كافة أنحاء الوطن العربي

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الكويت - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن نتائج الفوز في مسابقة فادية السعد العلمية لعام 2020-2021 على مستوى الدول العربية لطالبات مرحلتي الثانوية والمتوسطة وعلى المستوى المحلي لطالبات المراحل الثلاث.

وجاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي اقامته المبرة افتراضيا لإعلان نتائج الفوز في المسابقة برعاية رئيسة المبرة الشيخة فادية السعد الصباح، وحضور رئيسة المسابقة الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح والمدير العام د. عائشة ناصر الهولي، والفائزات.

من جانبها أكدت الشيخة نبيلة الصباح أن المسابقة توسعت في استقطاب الكفاءات الإبداعية والمهارات المتميزة من كافة أنحاء الوطن العربي، والتي كانت ضمن بوادرها انضمام كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لهذا الحدث العلمي الهام باعتبارها أحد أهداف مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي والرؤية المنهجية للمسابقة منذ نشأتها وتأسيسها عام 1999، ونتطلع مستقبلا لتسجيل المسابقة ضمن البرامج التنافسية والمسابقات الدولية.

ولفتت إلى فوز طالبات كويتيات بالمركز الأول في المرحلة الثانوية على المستوى المحلي وحصولهن على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي والذي يُعد أكبر دليل على إبداع الكويتيات في البحث العلمي وطرق التفكير المنهجي ويؤكد دورهن في الابتكارات والاختراعات على مستوى الكويت والخليج العربي، متمنية لهن جميعا تحقيق المزيد من النجاحات داخل الكويت وخارجها.

وعن المشاريع الفائزة في المسابقة فقد بلغ عددها 9 مشاريع على المستوى المحلي وبلغ عدد الفائزات محليا 20 فائزة كويتية للمراحل الثلاثة (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، وعلى مستوى الوطن العربي فقد فازت 36 طالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بحوالي 15 مشروعا.

كما تم إعلان أسماء الفائزات الأوائل وبدأت بالمستوى المحلي وفازت بالمركز الأول في المرحلة الثانوية جنان إسحاق الكندري والزين عذبي الحمدان عن مشروع "آمنة كبيتي "، وهو مستشعر متصل بالحرائق والدخان والحرارة لمنع السيارات من الاصطدام بالطلاب وتقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات امام المدارس ومنح الشعور بالراحة والأمان وجعل المدرسة كالبيت الآمن.

ومن المرحلة المتوسطة فازت بالمركز الأول عائشة احمد العجمي ومريم فالح العجمي عن "مشروع الكرسي الذكي" وهو ابتكار متعدد الاستخدامات ويعمل بالطاقة الشمسية والأجهزة الاستشعارية يخدم زوار الأماكن العامة والفنادق والمطارات، ويلبي المشروع الاحتياجات الأساسية لكافة أفراد المجتمع.

ومن المرحلة الابتدائية حصدت المركز الأول كل من شهد ناصر العجمي ونورة خالد العجمي عن "قصة سننقذ عالمنا "وهي عبارة عن شخصية تحاول إنقاذ العالم من وباء "كورونا " فتواجه العديد من العقبات والتحديات حتى تصل الى اختراع يقلل من انتشار الوباء وتنجح في مهمتها.

وعلى مستوى الوطن العربي فقد أحرزت الفوز بالمركز الأول في المرحلة الثانوية من سلطنة عمان كل من رباب بنت حمد الجلندانية ونرجس بنت محمد الجلندانية، عن "مشروع التحقيق الابتكاري لمستخلصات تعالج الملوثات الزراعية"، ومن المرحلة المتوسطة فازت بالمركز الأول من سلطنة عمان كل من تهاني بنت يعقوب الرحبية ومريم بنت احمد الندابية عن "مشروع إيجاد وسط غذائي لزراعة المشروم باستخدام أوراق نبات الروغ".