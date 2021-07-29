أخبار عاجلة

بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو) -
«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نتيجة الغبار .. حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية

Print
نتج عنهما إصابة 4 أشخاص بكسور وإصابات مختلفة ونُقلوا للمستشفى

نتيجة الغبار .. حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية

أُصيب أربعة أشخاص بكسور وإصابات متفرقة، إثر تصادم جماعي في موقعين مختلفين وقعا عصر اليوم على طريق مهد الذهب السويرقية.

ووفق المعلومات، فقد وقع الحادثان بين عدة شاحنات ومركبات مسافرة، وذلك نتيجة تأثر الأجواء اليوم بموجة غبار وأتربة مثارة ما حد من مستوى الرؤية الأفقية.

باشر الحادثين الجهات المختصة، وتم تسيير حركة المرور بعد إخلاء الطريق، ونقل المصابين لمستشفى المهد العام.

نتيجة الغبار .. حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية

حادث تصادم حادث مروري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب