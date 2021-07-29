معتز إينو: بواليا استعاد ثقته بنفسه..وجمهور الأهلي فرحان بتألق اللاعب

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعاد الثقة في نفسه في المباريات الأخيرة.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«جمهور الأهلي فرحان بوالتر بواليا، بعد نجاحه في تسجيل هدف الفوز في مباراة الإنتاج الحربي الماضية وإحراز هدف خلال مواجهة أسوان اليوم».

وأضاف :«بواليا، استعاد ثقته في نفسه، بعد الهدف القاتل الذي أحرزه في مواجهة الإنتاج الحربي»، مضيفًا :«اذا استمر اللاعب على هذا المستوى خلال المباريات المقبلة، قد يستمر مع الأهلي في الموسم المقبل».

وحقق الأهلي الفوز على أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.