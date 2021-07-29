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رئيس تونس: لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل

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رئيس تونس: لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل رئيس تونس: لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل

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وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسالة لمواطنيه في الداخل والخارج، قائلًا: «ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون».

وأضاف سعيد، في نشرته الرئاسة التونسية، مساء الخميس، أن «الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار».

أصدر رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرًا رئاسيًّا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية التونسية.

وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقًا للفصل 89 من الدستور.

وأردف: «اتخذت هذه التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات واستمرارية الدولة، ولا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل».

واستكمل: «حريص على تطبيق النص الدستوري ولم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه، ونستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 يوليو».

المصرى اليوم

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