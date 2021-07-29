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أستاذ علوم سياسية تونسي يكشف اخر مستجدات الوضع في بلاده: نبدأ في كشف قضايا الفساد

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أستاذ علوم سياسية تونسي يكشف اخر مستجدات الوضع في بلاده: نبدأ في كشف قضايا الفساد أستاذ علوم سياسية تونسي يكشف اخر مستجدات الوضع في بلاده: نبدأ في كشف قضايا الفساد

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قال الكاتب التونسي نزار مقني، إن ما حدث في تونس يختلف قليلاً عن ، لأن تونس ما زالت تعيش تحت حكم الدستور، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبر استكمال لمسار ثور قطع بسبب منظومة حركة النهضة التي دعمت الإرهاب، وساهمت في انتشار الفساد.

وتابع «مقني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن تونس تريد محاسبة أي شخص مخطأ أو فاسد، والحساب لن يكون من منطلق فكري أو سياسي، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي تحدث بالأمس عن الأموال التي نهبت خلال الفترة الأخيرة، وحدد 460 فرد متهم بالفساد من رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض، ولم يقوموا بتسديدها، والبعض الآخر قام ببعض المشاريع الوهمية.

ولفت إلى أن الرئيس التونسي تحدث عن وجود مشروع للتسوية القضايا مع الفاسدين في مقابل الاعتراف بنهب الأموال، وتقدمي هذه الأموال من خلال مشاريع في المناطق ال فقيرة

المصرى اليوم

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