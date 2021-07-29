أبناء أكاديمية الفنون يطلقون حملة «شكرا أشرف زكي».. وكتيب للإنجازات

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لاقتراحات اماكن الخروج

تحت عنوان «شكرا أشرف زكى» جاءت حملة أطلقها طلاب أكاديمية الفنون، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تضمنت إصدار كتيب عن إنجازات الأكاديمية والتطوير الكبير الذى شهدته إبان تولى الدكتور أشرف زكى رئاسة الأكاديمية.

ألقت الحملة الضوء على عدد كبير من الإنجازات التى تمت منذ عام 2018 وحتى الآن، وكيف تمت استعادة روح الابتكار والعمل الأكاديمى فى فنون المسرح والسينما والموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والدراما الموسيقية والديكور والإضاءة، فضلا عن استكمال كل خطط تطوير معاهد الأكاديمية والمواقع والوحدات والفرق الأكاديمية وتحديثها.

تناول الكتيب تفاصيل تنشيط مسارح الأكاديمية واستثمار الأماكن المفتوحة، والخروج للناس وتقديم الخدمة الثقافية والفنية للجماهير من الحركة الدائبة وليس الثبات فى المواقع، كى يستعيد الشعب المعرفة والخبرة والبهجة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم تسويق واستثمار المنتج الفنى والثقافى، بغرض عرضه على شريحة أکبر من الجمهور، مما يوفر مصادر جديدة لتمويل عمليات الإنتاج الفنى.

اهتمت الحملة أيضا بالإشارة لاستخدام النظم الرقمية لعمل قاعدة بيانات تشمل المواقع والعاملين والأنشطة، فضلا عن التنمية البشرية، بتطوير الهيكل الإدارى ووسائل التعليم وكافة الصيغ الإدارية والتعليمية، ووضع خطة لتطوير فرق الأكاديمية بشكل منهجى وعلمى لرفع قدرتها سواء على مستوى البناء والتجهيزات أو على مستوى العنصر البشرى.

كما تم التنسيق مع وسائل الاتصال الأكثر جماهيرية، مثل التليفزيون والفضائيات ووسائط البنية الرقمية والشبكة العنكبوتية، لتطوير أساليب الترويج لمنتجات الأكاديمية فى كافة الفنون، ونشر الثقافة الراقية بين الجماهير العريضة.

فى نفس السياق، تناول الكتيب الإنجازات التى تحققت على مستويات البنية الأساسية والبنية العلمية والبنية الثقافية والفنية.