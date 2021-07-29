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إنقاذ مريض بمستشفى "العيدابي" تعرض لإصابات بالغة في البطن والحوض

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إنقاذ مريض بمستشفى "العيدابي" تعرض لإصابات بالغة في البطن والحوض إنقاذ مريض بمستشفى "العيدابي" تعرض لإصابات بالغة في البطن والحوض
بإشراف فريق طبي ومن خلال تقنية الطب الاتصالي

إنقاذ مريض بمستشفى

قالت الصحة في جازان إن فريقًا طبيًا بمستشفى العيدابي العام نجح في إنقاذ مريض تعرض لإصابات بالغة في البطن والحوض، وذلك بإجراء عملية جراحية طارئة شارك بها استشاري الجراحة العامة عبر تقنية الطب الاتصالي، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأوضحت أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ، وبعد إجراء الكشف الطبي والفحوصات الإشعاعية عليه؛ تبين وجود عدد من الإصابات بالغة الخطورة في أعلى منتصف البطن، وكذلك أعلى الحوض، تسبب في إحداث ثقب في جدار المعدة الأمامي وجرح نازف في الفص الأيسر للكبد.

وأضاف أنه بعد التواصل مع قائد تخصص الجراحة العامة بصحة جازان عبر تقنية الطب الاتصالي، تقرر على الفور إجراء عملية جراحية طارئة تحت إشرافه المباشر لحظة بلحظة عبر تقنية الطب الاتصالي تم إصلاح الثقب الموجود في جدار المعدة وإيقاف النزيف من الكبد، في عملية استغرقت زمن ثلاث ساعات تكللت بالنجاح، ولله الحمد.

وبينت "صحة جازان" أنه تمت متابعة حالة المريض من قبل الفريق الطبي في قسم العناية المركزة، وكذلك في قسم التنويم عبر تقنية الطب الاتصالي دون الحاجة لنقله إلى مستشفى آخر، وقد غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

صحة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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