موسى غافل يكتب: الجذور المتوحشة (قصة قصيرة)

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يتراءى لى جنوح الشمس للمغيب، وزهرة تلقى بعصاها على كتفها، وأنا أهش من خلفها شويهاتنا. أتبعها، كأننا ماضيان نحو ذلك القرص الدموى الهائل، كنت أرصد الطيور نقطاً سوداء كأنها تتلاشى فى ثقبه المعتم، وزهرة تحث قدميها العاريتين إليه. حافّات (وبريتها) (1) تلهبها تلك الحمرة المتوهجة، وتيجان نبات (الخدم دم) ( 2) تكتم دندنة خلخالها. أتبعها صامتاً، مثل ظلالها الزاحفة فوق المروج السندسية وقد اكتسبت بهاء أرجوانيا. فهل يصدق المرء بأن رحيلها أبدى؟ أتذكرها جيدا.. وأعيش الذكرى، حتى لو امتد عمرى مائة عام. كأنى أنصت توّا لشكشكة خلخالها تتداخل بحفيف السنابل الهيفاء. ممعنا نظرى بحمرة (وبريتها) القانية، منزلقة من قمّة شعرها الفاحم، لتطوِّق نحرها البض. أسمع ضحكاتها تتردد فى مروج الحقل، ولم يزل مذاقُ رغيفها فى فمى حتى اليوم.

بل.. لم يزل.. عطرُ قبلتها على فمى، وجسدى الصغير، إذ حملته بين ذراعيها، وأراحته على بساط من العشب. يقرصنى خضالُ خضرته النضيرة، ثم استلقت على جسدى وأمطرت وجهى بالقبل. أتذكر أنى بكيت لبكائها، منبهرا بذلك الحب العارم، ثم احتوتنى، وألصقت صدرها بصدرى، وأحسست أن قلبَها ينبض بعنف. كنت أسمعُه كما لو كان يطرق صدرى بضربات ممعنة بطرادها، مثل خيول الرهان. كنا وحيدين، يحتضننا الصمت الجميل، لا يبدده سوى صفير قبّرة وحيدة، وحفيف السنابل الرهيف. كنت آنذاك لم أبلغ السابعة، وكانت تتخطانى بحولين أو أقل. بينما كانت شويهاتنا تُبيح غفلتها بقضم العشب على حافات الساقية، كنا بين لحظة وأخرى نطل برأسينا الصغيرين، كبنات عرس ونختفى، ثم نلعب (الختّيلة) (3) نفترق، ثم نبحث عن بعضنا.

وما أن نلتقى حتى نلتصق بكل لهفة. * ذات يوم.. قالت مطرقة برأسها، وهى تنبش الأرض بعود شوكى: ستكبر أنت وتنسى حُبَّنا. وآنذاك.. لا نتزوّج. قلت بسذاجة: ولماذا نتزوّج؟ أليس ذلك عيبا؟ قالت: ولماذا العيب؟ وأمهاتُنا وآباؤنا ألم يفعلوا ذلك؟ قلت: حينذاك، تتزوّجين أنت. أجابت: هل يمكن أن أتزوّج بآخر؟ وكأنها أحست بخطر يداهمنا.. فطوّقتنى.. وأمطرت وجهى بالقبل. نبشنا الأرض معا ــ حين اقترحت هى ــ أن نحفر (نقرة العباس) (4) ونقسم. وأقسمنا: أن لا يخون أحدُنا الآخر. خبّأتنى تحت عباءتها، وبقيت أطل برأسى الصغير، مشدودا لحمرة و(بريتها)، ألتى استلقت على نحرها. أطرقت برأسها فوق رأسى وقالت: أتلعـــب؟ * ركضنا يدا بيدٍ. وطأنا انتصاب عشب (الخدم دم) المتوحش، واستلقينا فوقه. حوت بيدها أزهاره. جمعتُه معها، وكنت خائفا. أقعت، وانحنت برأسها على الساقية.

حشرته فى رقاق أنفها، وضربته بجمع كفّيها مرددة: خـَــــــــــدَمْ دَمْ يــــــــــــــــــا خــــــدم دم قـــــــــــــــــــدح روب قــــــــدح دم خـــــــــــــــــــــدم دم يـــــــــــــا خدم دم قـــــــــــــــــدح روب قـــــــــــدح دم رعفت بغزارة، وصوّبت نظرَها إلى بانتصار، وابتسمت: خــــائف؟ كررت مرة أخرى: خـــــــــدم دم يـــــــا خـــــــــدم دم قــــــــــــــــــــــــدح روب قـــدح دم خـــــــــــــدم دم يــــا خـــــــــــدم دم قـــــــــــــــــــدح روب قـــــــدح دم تراءت لى.. كأنها تستحم برعافها، وبدت مخضبةً بدمها القانى. رددت صوتَها بهدوء غريب.. وتراءى لى نحرَها، مذبوحا من الوريد إلى الوريد. وانتفضت (وبريّتُها) تلهث وتتنفّس دمـــا عبيطـــاً. * * * بعــــد رحيلى.. يفعت زهـــــرة. وأحبّت أحدهم بصــــدق. ناصبتها زوجُ أخيها العداء، وأوغرت صدرَه، واتهمتها بفقدان عفافها. * * * ذات مســــــاء حزيــــن صحبها أبوها.. وكان أخـــوها ثالثَهم. كانوا يحثون الخطى نحو نفس الساقية التى ألفناها والحقل المتهيئ للقطاف. وكأنى أرصد ما جرى عن كثب.. كان كل شىء يبدو صـــــامتا، عــــدا صفــــير قبّرة وحــــــيدة، وحفيف السنابل الرهــــــــيف. ظلّت تمشى راسخـــــة القدمـــــين، وإذ.. وصلواٍ، توشح الأفق بحمــــــرة قانــــية، وكما اعتدناه آنذاك، رَســـّخ قرص الشمـــــس، نصفه فى الأرض. ثمّ.. ســـاد صــــمت غريب.

كانت زهـــــرة، تجهل حتى ذلك الوقــــت قدرَها. كانت تتوجس أمرا. * * * ظل الصمت قابعا يرتجف. قبـــع تحت سنابل (الخــدم دم). وانساق نحيب الساقيـــة، نحيبا يمضى دون خوف، منحدرا، متعانقا مع صفير قبّرة كامنة، وزهـــــرة تجهل بغيتهما. لكن ارتجاف الصمت.. أوحى لها بالخطر. قــــــال الأب لولده: احفر هنــــــــا.. كانت الحفرة تتسع وتتعمّق، وكان الظلام يرخى بسدولـــــه.. لكى يخفى ارتعاشهما. فقــــال الأب بصوته الواهن المهزوم: من الذى فعلها؟ أدركت ما يرميه، فقالت بهدوء وقدم راسخة: لم يفعل شيئا. سوى.. أنه أحبّنى. قـــــــال: مـــــن هو؟ قـــــالت: إذا كنت لا تعرفه، فلماذا تقتلاننى؟ قــــــــال: مــــن هو؟ قـــالت: أقسمنا أن لا يخون أحدنــــا الآخر، وأنا طاهرةً كما ولدتُ. قــــادها الأب إلى جرف الساقية. كان الخدم دم المختال، ينحنى تحت قدميها، وكانت الساقية تتهدج بهدوء مسموع، والسنابل.. تتشابك وتطوّح بتيجانها بألم. وكانت القبــــرةُ وحيدة حزينـــــة.

لوى عنقَها.. فوق أزهار الخدم دم المتوحّش، وشخب دمهـــا فى مجرى الساقية. * * * زهرة.... تلوح لى (وبريَّتَها) الحمراء.. تُطوِق نحرها، خافقة كالبيرق، وهى تركض نحو أزهار الخدم دم، تحشره فى رقاق أنفها، وتردد بصوت هادئ جميل، كأنها تسجد أمام مذبح، وأنا أُردد معها: خــــــــــــدم دم يـــــــا خــــــــدم دم قـــــــــــــــدح روب قــــــــــــدح دم خـــــــــــــدم دم يـــــا خــــــــــــدم قـــــــــــــــــدح روب قـــــــــدح دم.