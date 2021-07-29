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إصابة 17 شخصا برش خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

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إصابة 17 شخصا برش خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج إصابة 17 شخصا برش خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

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أصيب اليوم 17 شخصا من عائلة واحدة برش خرطوش، في مشاجرة وقعت قبل قليل بين عائلتين بمدينة المنشاة فى جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة المنشاة وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة خرطوش ووجود عدد كبير من المصابين، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وقوات من الأمن المركزى.

وتمت السيطرة على الموقف وإعادة الهدؤ للمنطقة محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص، أن المشاجرة وقعت بين عائلتى "هريدى" و "المحاط" بسبب خلافات سابقة بين العائلتين، وجرى إطلاق أعيرة خرطوش مما نتج عنه إصابة ١٧ شخصا برش خرطوش وجميعهم من العائلة الأولى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنشاة المركزى، وسوهاج العام، وسوهاج الجامعى، وضبط أكثر من ٥٠ شخصا من الطرفين.

تحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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