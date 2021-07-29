معتز إينو: محمد شريف خليفة متعب

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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة أسوان في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام أسوان، ونجح في حسم المباراة مبكرًا، الأمر الذي جعل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يمنح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء على رأسهم سعد سمير».

وأضاف: «محمد شريف مهاجم مميز للغاية، وأرى أنه خليفة عماد متعب، حيث يجيد إحراز الأهداف بكلتا قدميه وبالرأس، الأهلي كان يفتقد هذه النوعية من المهاجمين خلال السنوات الماضية».