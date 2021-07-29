بوليتيكو: 900 جندي أمريكي سيبقون في سوريا دعما لقوات سوريا الديمقراطية

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جي بي سي نيوز :- تقوم إدارة بايدن بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والانتقال رسميًا إلى دور استشاري في العراق. لكن العملية العسكرية الأمريكية في سوريا لم تشهد أي تغييرات - ويتوقع المسؤولون بقاء مئات القوات في البلاد في المستقبل المنظور.

وقال مسؤول إداري في ادارة بايدن انه سيبقى ما يقرب من 900 جندي أمريكي ، بما في ذلك عدد من القبعات الخضراء ، في سوريا لمواصلة دعم وتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية - وهو نفس الدور الذي لعبوه منذ التدخل بقيادة الولايات المتحدة في عام 2014 .

وقال المسؤول ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخطط الحساسة ، "لا أتوقع أي تغييرات في الوقت الحالي على المهمة أو البصمة في سوريا".

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جو بايدن إلى إنهاء "الحروب الأمريكية إلى الأبد" في العراق وأفغانستان ، فإن عملية البنتاغون الهادئة في سوريا ، في معظمها ، كانت تحت الرادار. بعد سبع سنوات من الصراع ومحاولتين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية ، أخبر مسؤولو الدفاع والإدارة صحيفة بوليتيكو أن الإدارة الآن ليس لديها خطط لإجراء أي تغييرات على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا.

و قال المسؤول الكبير في الإدارة: "في سوريا ، ندعم قوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد داعش". "لقد كان ذلك ناجحًا للغاية ، وهذا شيء سنواصله".

يأتي التأكيد في الوقت الذي أعلن فيه بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين أن المهمة في العراق ستنتقل من القتال إلى الاستشارات بحلول نهاية العام. كان للقوات الأمريكية هناك مهمة مماثلة: مساعدة القوات المحلية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

و قال مسؤول دفاعي إن في الواقع لم ترافق أي قوات أمريكية القوات المحلية في دوريات قتالية لأكثر من عام في العراق أو سوريا. منذ عام 2014 ، كان الهدف هو بناء قدرات القوات المحلية في كلا البلدين لمحاربة داعش بشكل مستقل ، وهو تحول كبير من العملية الأمريكية في العراق من 2003 إلى 2011.

وقال المسؤول: "إنهم لا يركلون الأبواب ، ولا يعتقلون العدو ، وما إلى ذلك". وأضاف المسؤول أنه كما هو الحال في العراق ، فإن الشريك المحلي الأساسي للولايات المتحدة ، قوات سوريا الديمقراطية ، كان في طليعة العمليات القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ، حيث قدمت الولايات المتحدة وقوات التحالف الدعم من بعيد.

على سبيل المثال ، في 21 يوليو / تموز ، شنت قوات سوريا الديمقراطية غارة في الحسكة ، سوريا ، ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ، مما أسفر عن مقتل أحدهم ، حسبما أعلن التحالف. نفذت قوات التحالف غارتين جويتين على المبنى لدعم جنود قوات سوريا الديمقراطية وللتأكد من القضاء على التهديد الإرهابي. لم يشارك أي من القوات الأمريكية أو قوات التحالف في الغارة.

ومع ذلك ، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لإطلاق نار في الأسابيع الأخيرة. تعرضت القوات في حقل العمر النفطي في شرق سوريا لهجوم بطائرة بدون طيار في 7 تموز / يوليو وفي حادث منفصل أُصيب بعدة صواريخ في 28 حزيران / يونيو. وكانت هذه الحوادث جزءًا من سلسلة هجمات شنتها الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأمريكيين في كل من العراق والعراق. سوريا التي كثفت جهودها لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة في الأشهر الأخيرة.

في العام الماضي ، توغلت القوات الروسية مرارًا وتكرارًا على الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأمريكية في شرق سوريا في إطار ما وصفه المسؤولون بأنه حملة متعمدة لإخراج الجيش الأمريكي من المنطقة. في أغسطس / آب ، أصيب أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية بعد مشاجرة مع القوات الروسية في شمال شرق سوريا.

بوليتيكو