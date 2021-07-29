أستاذ عمارة بجامعة كاليفورنيا: أكتب للعامة لكن المتخصصين قد يجدون جديداً في كتاباتي

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قال الدكتور نزار الصياد، أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة كاليفورنيا، إنه كتب باللغة الإنجليزية نتيجة وجوده في مجتمع يتحدث بهذه اللغة، لافتًا إلى أنه جعل كتبه تترجم للعربية لاعتزازه بلغته الأساسية.

وأضاف الدكتور نزار الصياد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه كتب ما يزيد على 18 كتابًا أغلبها يتحدث عن الدولة المصرية، موضحًا أنه شغل منصب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا.

ولفت إلى أن أغلب كتاباته كان في مجال التاريخ العمراني، مؤكداً أنه كان يكتب للعامة من الناس، لتصل إلى الجميع وليس المتخصصين فقط، معقبًا: «أكتب للعامة لكن المتخصصين قد يجدون جديدًا في كتاباتي».

وأوضح أنه لا يوجد تاريخ واحد وإنما للتاريخ وجوه عديدة، مشيرًا إلى أنه يكتب عن القاهرة تاريخيًّا كما رآها، وأن القاهرة لها تواريخ متعددة بتعدد أزمنتها، حيث إن هناك بيئات معمارية تختفي وأخرى تبدأ.