ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر بدسوق

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شهد مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، حملات تموينية و رقابية على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال السيد عبدالستار ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، تمكنت الحملات من ضبط 381 كيلو جرام دواجن بعضها معبأ داخل أكياس سوداء اللون، وضبط 70 قرص برجر ،و10 كيلو جرام سجق مصنعات لحوم مجهولة المصدر وليس عليها ايه بيانات تدل عليها، وضبط 220 كيلو مسحوق توابل مجهولة المصدر وغير مدون عليها ايه بيانات تدل عليها ،وتم سحب عينات لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه والتحفظ على الاخرى ذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وأضاف عبدالستار ،كما تمكنت الحملة من ضبط 500 كيلو جرام سكر تمويني ،و200 كيلو أرز تموين لدى أحد أصحاب محلات البقالة التموينية ، وكميات من الجبن الرومي غير صالح للاستخدام الآدمي ، كما تم ضبط كميات من الخضار المثلج بأحد محلات السوبر ماركت لانتهاء تاريخ الصلاحية كما تم ضبط مواد غذائية متنوعة كريم كراميل ،و نسكافيه وبعض أكياس مساحيق الغسيل التايد والاريال جميعها منتهية الصلاحية ، كما تم ضبط علب سجائر كليوباترا تباع بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق ، تمكنت الحملة من أحد أصحاب محلات البقالة التموينية تصرف في حصة تموينية بإجمالي مبلغ وقدره 7 آلاف و58 جنيها وخمسة ،قيمه ما تم الاستيلاء عليه من السلع والمقررات التموينية وتم تحرير محضر بالمخالفة جنائيا مع عدم الإخلال بالمسؤولية الإدارية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقانون 183لسنه 2017م، كما حررت الحملة 50 محضراً متنوعا لأصحاب المخابز وأصحاب المحال.

دسوق