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إحالة مخالفات مستشفى خاص للنيابة العامة بأسوان

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إحالة مخالفات مستشفى خاص للنيابة العامة بأسوان إحالة مخالفات مستشفى خاص للنيابة العامة بأسوان

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كشف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان جارى العمل في إصلاح العطل المفاجئ بأحدى أجهزة الثلاجات بمشرحة أسوان عمومية حيث يقوم فريق صيانة متخصص من الهيئة العربية للتصنيع بعملية الإصلاح وتحديث الجهاز لسرعة إعادة تشغيل كافة المشرحة بإجمالى 24 عين .

و اكد على أن جميع المستشفيات والمستوصفات الخاصة والخيرية تخضع للرقابة المشددة عليها من خلال لجان التفتيش والتي رصدت وجود مخالفات في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة أسوان وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها .

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