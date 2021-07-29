الأهلي يقترب من صدارة الدوري بثلاثية في مرمى أسوان

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تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزاً مثيراً على منافسه أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة 17 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيطر المارد الأحمر على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى في الشوط الأول وجاء هدف التقدم بأقدام محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 22 وضاعف زميله محمد شريف النتيجة في الدقيقة 66 فيما جاء هدف تقليص الفارق لزهرة الجنوب في الدقيقة 84 بأقدام إيجيبتيور، ووسع والتر بواليا الفارق في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 58 في وصافة جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض مباراة أكثر فيما يتحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.