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يواصل النادي الأهلي زحفه نحو قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب على اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار المباريات المؤجلة من منافسات الجولة 17 لبطولة الدوري.

وقدم المارد الأحمر مواجهة قوية وتمكن من حسم الأمور مبكراً بثلاثة أهداف سجلها محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا في الدقائق 22 و66 و90+2، فيما جاء هدف ممثل اسوان الوحيد في الدقيقة 84 بأقدام إيمانويل ايجيبتيور.

ووصل الاهلي إلى النقطة رقم 58 من 26 مباراة لعبها في بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 61 من 27 مباراة، ويأتي اسوان في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

ترتيب الدوري المصري 2021 بعد مباراة الاهلي واسوان اضغط هنا