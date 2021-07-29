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وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس التونسي وعدني بالتزام المسار الديمقراطي

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وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس التونسي وعدني بالتزام المسار الديمقراطي وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس التونسي وعدني بالتزام المسار الديمقراطي

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الرئيس التونسي قيس سعيد وعده بأنه سيلتزم بالديمقراطية.

وتحدث بلينكن يوم الاثنين الماضي، مع سعيد بعدما أقال الأخير ، وجمد البرلمان لمدة 30 يوما، الأمر الذي دفع أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي لاتهامه بتنفيذ انقلاب، بحسب "فرانس برس".

وعندما سئل بلينكن عن المحادثة خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" قال إن سعيد قدم "توضيحا مطولا"، عن سبب اتخاذ هذه الإجراءات.

وأضاف وزير الخارجية في مقابلة مع القناة القطرية خلال زيارة للكويت: "النوايا التي عبر لي عنها هي أنه يعتزم عودة تونس للمسار الديمقراطي، والتصرف بطريقة تتسق مع الدستور".

وكرر بلينكن خلال المقابلة انتقاده للقيود المفروضة على وسائل الإعلام، قائلا إن الولايات المتحدة تتوقع من تونس "دعم واحترام" حقوق الصحفيين.

وتابع الوزير الأمريكي: "لكن بالطبع علينا أن ننظر في الإجراءات التي يتخذها الرئيس والتي تتخذها تونس".

وأضاف: "لذا فإن أملنا وتوقعنا القوي هو أن تعود تونس إلى هذا المسار الديمقراطي، وتتصرف بما يتفق مع الدستور، وتزيل تجميد البرلمان".

المصرى اليوم

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