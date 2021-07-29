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«رودريجو دى باول»: «سيميونى» من أفضل مدربى العالم

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«رودريجو دى باول»: «سيميونى» من أفضل مدربى العالم «رودريجو دى باول»: «سيميونى» من أفضل مدربى العالم

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أكد الأرجنتينى رودريجو دى باول، المنضم مؤخرًا لأتلتيكو مدريد، أن المنافسة الداخلية هي ما سترتقى بمستوى الجميع، وأنه جاء إلى هنا لمساعدة الفريق. وقال دى باول في تصريحات نشرها الأتلتى في «إنه فريق عملاق، ولكنك تشعر منذ اللحظة الأولى وكأنك وسط عائلتك».

وتابع «الانضمام لأتلتيكو كان حلمى أو أحد أحلامى. لقد حققت الحلم، وها أنا هنا. أريد الآن مواصلة كتابة صفحات التاريخ لهذا الفريق الرائع الذي فتح لى أبوابه». وشدد «المجموعة استقبلتنى بشكل رائع.

حصار من لاعبى أتليتكو مدريد لميسى

أحاول التأقلم على الأجواء، والاندماج ضمن الفريق». وحول شخصية مواطنه ومدربه دييجو سيميونى، قال اللاعب: «أمر مذهل أن تتدرب مع أحد أفضل مدربى العالم. هذا ما تقوله مسيرته. ما حققه أمر سيظل خالدا في الذاكرة».

وتابع: «سأتعلم الكثير من الأشياء معه، وهذا يمنحنى حافزا كبيرا. نحن نشعر كرة القدم بطريقة متشابهة». وأضاف «الفوز بلقب كوبا أمريكا لبلادنا كان أمرا لم يتحقق منذ 28 عاما. أريد أن أعيش هذه اللحظات مع أتلتيكو. أريد أن أكتب تاريخى مع هذا الفريق». ونوه «أتمنى مشاهدة ملعب واندا ميتروبوليتانو وهو محتشد بالجماهير، التي تلهب حماس اللاعبين. الجماهير جزء لا يتجزأ منا».

المصرى اليوم

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