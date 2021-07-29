«برشلونة» يتدخل لإفساد صفقة «توتنهام»

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أفاد تقرير صحفى إيطالى بأن برشلونة ينوى دخول السباق مع توتنهام للتعاقد مع الأرجنتينى كريستيان روميرو، مدافع أتالانتا، هذا الصيف. ويعتبر روميرو إحدى أهم أولويات السبيرز في الميركاتو الصيفى الجارى، خاصة بعد انتقال البلجيكى توبى ألديرفيلد لصفوف الدحيل القطرى.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن توتنهام قدم عرضًا لأتالانتا بقيمة 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين في شكل مكافآت، من أجل الفوز بخدمات روميرو.

ومع ذلك، فإن هذا العرض لايزال بعيدًا عن السعر المطلوب (60 مليون يورو) للاعب المتوج مؤخرًا بلقب كوبا أمريكا مع منتخب التانجو.

وانتقل ألديرفيلد إلى صفوف الدحيل مقابل 13 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يستغله توتنهام لحسم صفقة روميرو. وأشار التقرير إلى أن برشلونة ينوى دخول سباق ضم روميرو بعرض مفاجئ لأتالانتا.

واختتم التقرير بأن روميرو اتفق على شروطه الشخصية مع توتنهام، لكنه بالتأكيد لن يرفض برشلونة، خاصة عندما يلعب إلى جوار مواطنه ليونيل ميسى.