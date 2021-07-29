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«أليجرى»: رفضت تدريب ريال مدريد مرتين

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«أليجرى»: رفضت تدريب ريال مدريد مرتين «أليجرى»: رفضت تدريب ريال مدريد مرتين

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أكد المدرب الإيطالى المخضرم ماسيمليانو أليجرى أنه رفض مرتين تدريب نادى ريال مدريد الإسبانى، وكانت المرة الأخيرة منذ عدة أشهر، في الوقت الذي شكر فيه رئيس النادى الملكى، فلورنتينو بيريز، على الفرصة التي عرضها عليه.

وقال أليجرى خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه كمدرب جديد ليوفنتوس الإيطالى خلفًا لأندريا بيرلو: «يجب أن أشكر الريال، والرئيس فلورنتينو بيريز على الفرصة التي عرضها علىَّ. فكرت بعدها وقررت اختيار يوفنتوس».

وأضاف: «لقد كان قرارًا نابعًا من الحب لنادٍ منحنى الكثير، والذى أستمتع بتدريبه». وبعد أن غادر يوفنتوس قبل موسمين لم يتعاقد أليجرى مع أي نادٍ خلال تلك الفترة، وكان أحد أهداف الميرنجى للجلوس على مقعد المدير الفنى له، ولكن إدارة الريال قررت في النهاية الاستعانة مجددًا بخدمات الإيطالى المخضرم كارلو أنشيلوتى. الجدير بالذكر أن بيريز قال في وقت سابق من يونيو بأنه «لم يتحدث مع بوكيتينو أو أليجرى أو كونتى لتدريب ريال مدريد».

وأعلن نادى ريال مدريد انتقال مدافعه الفرنسى رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى. وأصدر النادى الملكى بيانًا عبر موقعه الرسمى قال فيه: «اتفق ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة اللاعب رافائيل فاران».

ماسيمليانو أليجري - صورة أرشيفية

وتابع: «يشكر نادينا فاران على احترافيته وسلوكه المثالى خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا، والتى فاز فيها بـ18 لقبًا: 4 دورى أبطال أوروبا، 4 للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبى، 3 دورى إسبانى، 1 كأس الملك، و3 كأس السوبر الإسبانى».

وقال: «يرغب ريال مدريد في إظهار كل مشاعره تجاه رافائيل فاران وعائلته، ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية». من جانبه، أعلن مانشستر يونايتد عن ضم رافائيل فاران، ليكون ثالثة صفقات الفريق الصيفية. وتعاقد يونايتد رسميًا مع الثنائى جادون سانشو، قادمًا من بوروسيا دورتموند، وتوم هيتون، قادمًا من أستون فيلا.

وأصدر النادى الإنجليزى بيانًا عبر موقعه الرسمى، قال فيه: «يسر مانشستر يونايتد أن يعلن توصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن ضم المدافع الفرنسى الدولى والفائز بكأس العالم، رافائيل فاران». وأضاف: «سيخضع فاران للفحص الطبى، وتتبقى بعض الشروط الشخصية للاعب، جارٍ الانتهاء منها». جدير بالذكر أن فاران هو المدافع الثانى الذي يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد سيرجيو راموس، الذي انتقل لباريس سان جيرمان.

المصرى اليوم

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