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ترتيب هدافى الدورى 2021 بعد لقاء الأهلي وأسوان.. محمد شريف يتصدر ويسقط مهاجم الأهلي

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ترتيب هدافى الدورى 2021 بعد لقاء الأهلي وأسوان.. محمد شريف يتصدر ويسقط مهاجم الأهلي ترتيب هدافى الدورى 2021 بعد لقاء الأهلي وأسوان.. محمد شريف يتصدر ويسقط مهاجم الأهلي

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محمد شريف، مهاجم منتخب الأول وفريق الأهلي، تصدر هدافي الدوري المصري 2021 لأول مرة في هذه المسابقة بعدما سجل هدفا مميزا في شباك فريق أسوان خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب ساد بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

محمد شريف، مهاجم الأهلي، تصدر ترتيب هدافي الدوري المصري عقب هدفه في شباك أسوان، مساء الخميس، وجاء أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، وصيفا برصيد 15 هدفا لكل منهما، بينما جاء أشرف بن شرقي لاعب في المركز الثالث برصيد 12 هدفا. وجاء أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 11 هدفا، وجاء مصطفى فتحي لاعب سموحة في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.

المصرى اليوم

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