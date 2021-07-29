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منظمو الأوليمبياد يعتذرون عن مشاهد الطعام المحرجة

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منظمو الأوليمبياد يعتذرون عن مشاهد الطعام المحرجة منظمو الأوليمبياد يعتذرون عن مشاهد الطعام المحرجة

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اعتذر منظمو أوليمبياد طوكيو، بسبب طلبهم الكثير من وجبات الطعام للعاملين في حفل الافتتاح، بعد أن أظهرت لقطات - انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل- شاحنات تتخلص من كميات كبيرة من الطعام الفائض الذي لم يتناوله أحد.

وهذه أحدث واقعة مثيرة للحرج للمنظمين، الذين يواجهون معارضة واسعة لإقامة الألعاب في خضم وباء كوفيد-19، حيث وُجهت لهم اتهامات بإهدار كميات كبيرة من الطعام في الاستاد الوطنى الذي كان مسرحا لحفل الافتتاح يوم الجمعة الماضى.

وقالت وسائل إعلام، إن آلاف العبوات التي تحتوى على وجبات طعام لم يمسسها أحد، تم التخلص منها في الملعب بعد أن تسبب قرار إقامة الألعاب دون جماهير في تقليص عدد المتطوعين العاملين.

وتسببت هذه المشاهد في حرج بالغ للمنظمين، الذين يصرون على التأكيد عبر موقع البطولة، على أن أوليمبياد طوكيو «تهدف إلى تقليل التأثير السلبى لهدر الموارد».

واعترف ماسا تاكايا، المتحدث باسم ألعاب طوكيو، اليوم الأربعاء، بوجود فائض كبير من وجبات الطعام خلال حفل الافتتاح. وقال: «اعتبارا من الأسبوع الحالى، سيتم تنفيذ إجراءات لتحسين طلبات (الطعام) في كل مكان، ونأسف لحدوث قدر كبير من الطلبات الزائدة على الحاجة». وأوضح أن فائض الطعام لم يتم التخلص منه، لكن أُعيد تدويره في علف الحيوانات واستخدامات أخرى.

المصرى اليوم

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