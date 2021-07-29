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سيدات كندا لكرة يسحقن جنوب إفريقيا بـ21 هدفا

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سيدات كندا لكرة الماء يسحقن جنوب إفريقيا بـ21 هدفا سيدات كندا لكرة يسحقن جنوب إفريقيا بـ21 هدفا

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لقن منتخب سيدات كندا لكرة نظيره الجنوب إفريقى درسا قاسيا، وفاز عليه 21 ـ 1 ضمن فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020. وتصدرت جوربريت سوهى قائمة هدافى منتخب كندا بتسجيلها أربعة أهداف. وحقق الكندى فوزه الأول بالمجموعة الأولى بعد خسارتين متتاليتين.

وفى مباراة أخرى، لكن في المجموعة الثانية، فاز المنتخب المجرى على نظيره الأمريكى 10- 9. وحققت كندا أول انتصاراتها في مسابقة الكرة الطائرة للرجال، في أوليمبياد طوكيو، بعدما روضت إيران في المجموعة الأولى بالفوز عليها 25- 16 و25- 20 و25- 22.

وبعد الخسارة أمام إيطاليا واليابان، تألقت كندا اليوم مستفيدة من أخطاء الفريق الإيرانى، لتفوز بالشوط الأول بسهولة. وشهد الشوطان الثانى والثالث تقاربا في المستوى، لكن الفريق الكندى نجح في النهاية في حسم الأمور.

وحققت الأرجنتين أول انتصار أيضا بعد خسارتين، بالفوز على فرنسا بنتيجة 23-25 و25-17 و25-20 و15-25 و15-13، بفضل 18 نقطة من برونو ليما.

وفى لعبة اليد، حقق المنتخب النرويجى لكرة اليد انتصاره الثانى بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو وتغلب على نظيره الأرجنتينى 27/ 23 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب النرويجى خلال الشوط الأول 13/ 12 ثم واصل تفوقه في الشوط الثانى الذي أنهاه بنتيجة 14/ 11. وكان المنتخب النرويجى قد استهل مشواره بالفوز على نظيره البرازيلى ثم خسر أمام منتخب إسبانيا قبل أن يتغلب على الأرجنتين. وكانت الهزيمة في المباراة هي الثالثة للمنتخب الأرجنتينى، حيث خسر مباراتيه الماضيتين أمام فرنسا وألمانيا.

المصرى اليوم

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