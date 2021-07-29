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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبها السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى أبها السعودي، في حين نجح دفاع الأبيض في التعامل مع هجمات الضيوف، وواصل الأبيض هجومه للتسجيل حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة ٣٦ بعدما تلقى كرة عرضية من حمزة المثلوثي وحولها بضربة رأس في المرمى، وكثف الفريق محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة لتعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني يدفع الجهاز الفني بمحمد أبوجبل بدلا من جنش وأيمن حفني بدلا من إسلام جابر، وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللقاء، ودفع الجهاز الفني للأبيض بكل من محمد حمدي وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وأحمد زكي ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومروان حمدي وحميد أحداد، بدلا من محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 65 ينجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن ينجح صالح العمري في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لأبها في الدقيقة 69.

وحاول الزمالك تعزيز التقدم في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.