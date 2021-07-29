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الصحة العالمية: نرى الموجة الرابعة من وباء كورونا في الشرق الأوسط

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الصحة العالمية: نرى الموجة الرابعة من وباء كورونا في الشرق الأوسط الصحة العالمية: نرى الموجة الرابعة من وباء كورونا في الشرق الأوسط

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أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أن نسخة «دلتا» من أثارت ارتفاع عدد الإصابات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا لموجة رابعة من الوباء.

وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، إن معظم المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات غير مطعمين، ونحن نرى الآن الموجة الرابعة من كوفيد-19 في المنطقة.

وأشار إلى أن «دلتا» كورونا تم رصدها في 15 دولة من 22 تدخل ضمن منطقة اختصاص المكتب، وأنها تتسبب بارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المنطقة.

وحسب الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات في المنطقة ارتفع في الشهر الأخير بنسبة 55% مقارنة بالشهر السابق، وعدد الوفيات ارتفع بنسبة 15%.

وتشير المنظمة إلى نقص أسطوانات الأوكسجين والأسرّة في غرف العناية المركزة في مختلف بلدان المنطقة.

وقالت منظمة الصحة إن النسخة «دلتا» تتحول إلى النسخة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصرى اليوم

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