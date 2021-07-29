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"النمر": لا يحق للمستشفيات رفض إدراج أشعة بملف المريض لكونها أجريت خارجها

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داعيًا في تغريدة عبر حسابه بتوتير للإبلاغ عن هذه المخالفة على الرقم 937

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عدم قانونية رفض المستوصفات والمستشفيات الخاصة الأشعة التي أجريت خارجها أو طلب 500 ريال مقابل إدخالها في ملف المريض داعيًا للإبلاغ عن هذه المخالفة.

وكتب الدكتور النمر تغريدة عبر حسابه بتوتير قانونياً: "ليس من حق المستوصفات والمستشفيات الخاصة رفض الأشعة التي أجريت خارجها أو طلب 500 ريال مقابل إدخال تلك الأشعة في الملف الإلكتروني الخاص بالمريض... وأي مخالفة لذلك يُبلّغ 937".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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