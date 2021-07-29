ثقافة الإسكندرية تناقش القيم الأخلاقية وبناء الإنسان

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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ندوة بعنوان "القيم الأخلاقية أساس بناء الإنسان" بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، أدارها المستشار إبراهيم عبد الله، بحضور كل من د. إبراهيم الجمل، د. عبد الحميد عزمي، تحدثا خلالها عن ظاهرة أسباب إنتشار السلوكيات السلبية في الشارع المصري وكيفية الحد منها، كما تناولا ظاهرة الشائعات المغرضة بغرض تضليل الشباب والنيل من الوطن، وأكدا على ضرورة تكثيف اللقاءات والندوات التي تتناول السلوكيات الإيجابية وتدعو للارتقاء بسلوكيات الشباب كونهم الثروة البشرية للبلاد، إلى جانب تنمية الحس الوطني وبذل الجهد للارتقاء بالعمل، كما أقام القصر محاضرة بعنوان "ثمار الزيتون" تحدثت خلالها د. هند بكري عن زيت الزيتون ومخلفات عصره وعلاقتهم بالبيئة، بينما تناولت د. سامية سامي الحديث عن كيفية تعبئة المحاصيل الزراعية، وعبوات التعبئة مالها وما عليها.

إحتفالا بذكرى ثورة يوليو نظم القصر أمسية شعرية أدارها الأديب د. هاني السعداوي، تضمنت مناقشة مجموعة من القصائد الوطنية بحضور عدد من شعراء الثغر، كما أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو" تحدثت خلالها أخصائي المكتبة عن أسباب قيام الثورة وأبرز إنجازاتها على المستوى الثقافي والإقتصادي والإجتماعي، بجانب محاضرة بعنوان "حقائق عن ثورة يوليو" بقصر ثقافة الأنفوشي تحدث خلالها اللواء حاتم يوسف عن الأسباب التى دعت الضباط الأحرار للقيام بالثورة وكذلك إنجازاتها

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