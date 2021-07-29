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المركزي اليمني في عدن يضخ أوراق نقد جديدة من فئة الألف ريال

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المركزي اليمني في عدن يضخ أوراق نقد جديدة من فئة الألف ريال المركزي اليمني في عدن يضخ أوراق نقد جديدة من فئة الألف ريال

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أعلن البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الخميس عن ضخ أوراق نقد جديدة من فئة الألف ريال للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وذلك لمواجهة نقص حاد في السيولة.
تتطابق الورقة الجديدة المعلن عنها مع فئة ورقية متداولة في مناطق سيطرة الحوثيين بشمال اليمن.

كانت سلطات الحوثيين المصرفية بصنعاء أقرت الشهر الماضي إجراءات استباقية لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة التي وصفتها بالمزورة.

وطالب البنك المركزي في صنعاء المواطنين القادمين من مناطق سيطرة بعدم نقل العملة فئة الألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير الحرف (أ) والمؤرخة بالعام 2017.

وقال البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الخطوة جاءت في إطار خطة "لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن أيضا إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كميا مع حاجة السوق".

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قيمة الريال انهيارها، لتتجاوز الألف ريال للدولار الأمريكي.

المصرى اليوم

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